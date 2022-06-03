Экс-чемпиона мира по боксу Дэвида Хэя будут судить за нападение в торговом центре

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, а также экс-обладатель чемпионского пояса в первой тяжелой категории в четырех организациях британец Дэвид Хэй предстанет 9 сентября под судом по обвинению в нападении, сообщает Sky Sports.

По данным источника, инцидент произошел 30 октября прошлого года в торговом центре.

Накануне бывшего боксера арестовали в аэропорту Хитроу после чего выпустили под залог.

Добавим, что Хэй провел 32 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 28 побед (26 - нокаутом) и потерпел четыре поражения.