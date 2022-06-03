Акопян считает Кудряшова небольшим фаворитом в боксерском бою с Вагабовым

Российский боксер Лендруш Акопян назвал фаворита боя между россиянами Вагабом Вагабовым и Дмитрием Кудряшовым.

«В этом бою Вагаб весит меньше на 15 килограмм, плюс Вагаб из ММА. Я вижу небольшим фаворитом Кудряшова, поскольку он – боксер. Тем не менее Вагаб сейчас в очень серьёзной форме, но я дам 50 на 50. Кудряшов давно не боксировал и проигрывал последние бои, а Вагаб пашет и пашет. Просто, если бы я вышел против бойца ММА по боксу будучи боксёром, то, конечно, был бы фаворитом», - приводит слова Акопяна МетаММА.

Кудряшов провел 29 профессиональных боксерских боев, в которых одержал 24 победы (23 - нокаутом) и потерпел пять поражений.

Вагабов не знает поражений в боксе, но он провел на профессиональной ринге только три поединка.

Бой Кудряшов - Вагабов пройдет в рамках Гран-при Pravda.