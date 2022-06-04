Бивол - о реванше с Канело: Я буду делать все для того, чтобы быть лучше, чем в первою бою

Чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол высказался о возможном бою-реванше с Саулем Альваресом, который потерпел второе поражение в карьере в очном поединке.

«Я думаю, он захочет воспользоваться опцией реванша. Как ни крути, он большой чемпион. Я думаю, у всех чемпионов есть свое самолюбие.

Как это будет, в каком весе, где... Я даже не представлял еще. Я однозначно не знаю, нокаутирую я его, выиграю ли я у него. Но я буду стараться все делать для того, чтобы быть лучше, чем в первом бою», – сказал Бивол в подкасте Григория Дрозда.

Напомним, что Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках в своей карьере и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 – нокаутом), потерпев два поражения. Еще два поединка с его участием завершились вничью.