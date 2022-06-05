Хэйни победил Камбососа единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе

Американский боксер Дэвин Хэйни одержал победу над австралийцем Джорджем Камбососом в рамках поединка за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBF.

Отметим, что бой состоялся в ночь на 5 июня в Мельбурне и продлился все 12 раундов – судьи отдали единогласную победу представителю США со счетом 116:112, 118:110, 116:112.

Добавим, что на профессиональном ринге 23-летний Хэйни не потерпел ни одного поражения в 28 проведенных поединках (15 нокаутом). Что касается Камбососа, то 28-летний спортсмен впервые уступил в своей карьере. Также на его счету 20 побед (10 нокаутом).