ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хэйни победил Камбососа единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе

Американец не потерпел ни одного поражения в карьере.
05 июня 2022 08:58
автор: Владислав Корегин

Американский боксер Дэвин Хэйни одержал победу над австралийцем Джорджем Камбососом в рамках поединка за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBF.

Отметим, что бой состоялся в ночь на 5 июня в Мельбурне и продлился все 12 раундов – судьи отдали единогласную победу представителю США со счетом 116:112, 118:110, 116:112.

Добавим, что на профессиональном ринге 23-летний Хэйни не потерпел ни одного поражения в 28 проведенных поединках (15 нокаутом). Что касается Камбососа, то 28-летний спортсмен впервые уступил в своей карьере. Также на его счету 20 побед (10 нокаутом).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Хэйни победил Камбососа единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе
Американец не потерпел ни одного поражения в карьере.
05.06.2022 08:58
Бокс
автор: Владислав Корегин
Внук Мохаммеда Али уступил в дебютном бою ММА
Нико Али встречался с Девином Ротвеллом
04.06.2022 23:24
Бокс
автор: Александр Бойченко
Бивол - о реванше с Канело: Я буду делать все для того, чтобы быть лучше, чем в первою бою
Первое противостояние между боксерами завершилось победой россиянина единогласным решением судей.
04.06.2022 20:38
Бокс
автор: Александр Бойченко
Акопян считает Кудряшова небольшим фаворитом в боксерском бою с Вагабовым
Поединок пройдет 11 июня в «Лужниках».
03.06.2022 18:57
Бокс
автор: Максим Скороходов
Экс-чемпиона мира по боксу Дэвида Хэя будут судить за нападение в торговом центре
Экс-чемпиона мира по боксу Дэвида Хэя будут судить за нападение в торговом центре
Заседание по делу пройдет 9 сентября.
03.06.2022 18:43
Бокс
автор: Максим Скороходов
18-летний боксер умер после того, как его самочувствие ухудшилось во время церемонии награждения
Врачи шесть боролись за спортсмена.
03.06.2022 18:08
Бокс
автор: Максим Скороходов
Джошуа Буатси из Великобритании может стать следующим соперником Дмитрия Бивола
Бой запланирован на сентябрь-октябрь 2022 года.
31.05.2022 09:32
Бокс
автор: Владислав Корегин
Дэвис успешно защитил титул WBA в легком весе, победив Ромеро техническим нокаутом в шестом раунде
Американец не потерпел ни одного поражения в карьере.
29.05.2022 08:59
Бокс
автор: Владислав Корегин
Бой Ивана Штыркова и Михаила Мохнаткина отменен по вине организаторов
Бой Ивана Штыркова и Михаила Мохнаткина отменен по вине организаторов
26.05.2022 17:04
Бокс
Третий поединок между Альваресом и Головкиным состоится 17 сентября
Первый поединок боксеров завершился вничью, а во втором победу одержал мексиканец.
24.05.2022 20:00
Бокс
автор: Владислав Корегин
Венгры не встали на колени — и впервые за 60 лет победили Англию! Сенсации в Лиге наций продолжаются
<p>Венгры не встали на колени перед Англией, Манчини устоял с дублерами перед Германией. Лига наций продолжает удивлять В очередной игровой день в Лиге наций фавориты</p>
Английский «юмор». В Лондоне хотели навредить Медведеву, а сделали его номером один в мире минимум на месяц
Сомнений больше нет: 13 июня Даниил Медведев вновь возглавит рейтинг АТР. Он останется первой ракеткой планеты как минимум до конца Уимблдона, от которого был отстранен вместе с другими российскими теннисистами.
По стопам Лемье! Как наш хоккейный суперталант поборол рак
18-летний форвард из системы омского «Авангарда» Иван Мирошниченко справился с тяжелейшим недугом и вернется в хоккей, как звезда «Питтсбурга» Марио Лемье в 1993-м.
Бой с Дациком — «самоубийство» для Емельяненко?
Александр Емельяненко подписал контракт на бой по правилам бокса с Вячеславом Дациком, хотя даже его преданные фаны уверены, что ему пора завязывать. «Плеймейкер» разбирается, что происходит с некогда звездой ММА.
Лига сенсаций! Франция продула Дании, Хорватия разгромлена Австрией, а Бельгия — Нидерландами
Третий игровой день в Лиге наций принес ряд неожиданных результатов.
Четыре претендента на замещение «Лиги Ставок» в РПЛ. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Девочка из рекламы наконец-то выросла! Как Дарья Касаткина «воскресла» и стала нашей героиней «Ролан Гаррос»
На турнире «Большого шлема», который в эти дни завершается в Париже, лучший результат среди россиян показал не Даниил Медведев и не Андрей Рублев, а теннисистка, чье имя за последние годы успели забыть.
Трусова прыгнет в яму! Зачем наша звезда фигурного катания решила сменить вид спорта
Александра Трусова снова в топе новостей. Серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине выступит... в прыжках в длину на соревнованиях по легкой атлетике. Турнир состоится в Москве 9 июня и организован ВФЛА.
Последний шанс Драго, экзамен Евлоева и дебют Фахретдинова. Расклад на UFC Vegas 56
5 июня в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC с участием многих представителей России, включая нашего звездного тяжеловеса Александра Волкова, который столкнется с Жаирзиньо Розенстрайком. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Американская Мечта будет разбита! Расклад и лучшие ставки на бой Камбосос — Хейни
5 июня в Мельбурне состоится грандиозный боксерский поединок между абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом и обладателем пояса WBC Девином Хейни. «Плеймейкер» оценивает шансы соперников.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика