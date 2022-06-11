«Большие новости для меня!» Тайсон Фьюри - о слухах про свое возвращение на ринг

Чемпион WBC в тяжелом весе из Великобритании Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о своем возвращении на ринг после завершения карьеры.

«Это большие новости для меня! Большая куча мусора!» Об этом Тайсон Фьюри написал в своих социальных сетях.

Поединок с Диллианом Уайтом, прошедший на стадионе «Уэмбли», завершился нокаутом в шестом раунде. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й (23 нокаутом) при одной ничьей. Уайт проиграл третий бой в карьере при 28 победах (19 нокаутом).

Добавим, что после окончания поединка Фьюри объявил о завершении карьеры, а также сообщил о готовности провести «особенный бой» с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.