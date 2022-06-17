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Поветкин заявил о намерении возобновить свою карьеру

В последний раз россиянин выходил на ринг в марте 2021 года.
17 июня 2022 16:49
автор: Владислав Корегин

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о том, планирует ли он вернуться на профессиональный ринг в ближайшее время.

Напомним, что в марте прошлого года 42-летний спортсмен уступил представителю Великобритании Диллиану Уайту и лишился титула WBC в тяжелом весе. После этого россиянин не принимал участие в поединках.

– Трудно что-то сказать по поводу возвращения. Пока я не знаю. Хотя об окончательном завершении карьеры я не объявляю. Посмотрю. Может быть, еще и соберусь. Хочется, если честно. Если позволит здоровье, то я, может быть, еще и подерусь, – цитирует Поветкина «РИА Новости».

Добавим, что в своей карьере Поветкин одержал 36 побед (25 нокаутом) и потерпел три поражения. Один бой с его участием завершился вничью.

источник: «РИА Новости»
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