Александр Шлеменко: Вагабов проиграл бы Кудряшову девять раз из десяти

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что Вагаб Вагабов не готов терпеть в профессиональном боксе. Ранее он уступил нокаутом россиянину Дмитрию Кудряшову.

— До боя Вагабов был фаворитом, а после можно было услышать мысль, что он проиграет Кудряшову 10 раз из 10. Как вы думаете?

— Мне кажется, девять. Все-таки нужно давать шанс. А знаешь, что меня поразило больше Совершенно не готов Вагаб терпеть и драться. Он же встал, пошел в угол, и тогда остановили бой. Он не был потрясен настолько, чтобы он не смог продолжить, — сказал Шлеменко Sport24.

Напомним, 11 июня в Москве Кудряшов нокаутировал Вагабова на 45-й секунде боя. До этого поединка Дмитрий выходил на ринг в сентябре 2021-го года против Евгения Тищенко и уступил тому единогласным решением судей.