Бетербиев нокаутировал Смита и завоевал пояс WBO

Артур Бетербиев оказался сильнее Джо Смита-младшего в главном событии вечера бокса в Нью-Йорке.

Поединок завершился во втором раунде после того, как Бетербиев нокаутировал своего соперника. Таким образом, Артур защитил чемпионские пояса WBC и IBF, а также отобрал у американца титул WBO.

Отметим, что 37-летний Бетербиев одержал свою 18-ю победу в 18 боях. На счету 32-летнего Смита - четыре поражения в 32 поединках.

Добавим, что Бетербиев был представлен перед боем как подданный Канады.