Тедди Атлас сравнил Бетербиева с терминатором после победы над Джоном-Смитом-младшим

Американский боксерский тренер Тедди Атлас поделился о победе россиянина Артура Бетербиева над американцем Джо Смитом-младшим в титульном поединке.

«Бетербиев как терминатор - спокойный, сосредоточенный и точный, словно лазер», - написал Атлас в своих социальных сетях.

Поединок завершился во втором раунде после того, как Бетербиев нокаутировал своего соперника. Таким образом, Артур защитил чемпионские пояса WBC и IBF, а также отобрал у американца титул WBO.

Отметим, что 37-летний Бетербиев одержал свою 18-ю победу в 18 боях. На счету 32-летнего Смита - четыре поражения в 32 поединках.