Цзю прокомментировал победу Бетербиева над Смитом-младшим

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу Артура Бетербиева в поединке против американца Джо Смита-младшего за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO.

«Однозначно, мы можем только радоваться за Бетербиева. Артур провел свой классический бой. Первый нокдаун в первом раунде. Второй, третий - это просто... Это в очередной раз показывает, что бокс - это шахматы», - приводит слова Цзю «СЭ».

Поединок завершился во втором раунде после того, как Бетербиев нокаутировал своего соперника. Таким образом, Артур защитил чемпионские пояса WBC и IBF, а также отобрал у американца титул WBO.

Отметим, что 37-летний Бетербиев одержал свою 18-ю победу в 18 боях. На счету 32-летнего Смита - четыре поражения в 32 поединках.