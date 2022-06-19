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Цзю прокомментировал победу Бетербиева над Смитом-младшим

Боксер отправил соперника в нокаут.
19 июня 2022 11:32

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу Артура Бетербиева в поединке против американца Джо Смита-младшего за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO.

«Однозначно, мы можем только радоваться за Бетербиева. Артур провел свой классический бой. Первый нокдаун в первом раунде. Второй, третий - это просто... Это в очередной раз показывает, что бокс - это шахматы», - приводит слова Цзю «СЭ».

Поединок завершился во втором раунде после того, как Бетербиев нокаутировал своего соперника. Таким образом, Артур защитил чемпионские пояса WBC и IBF, а также отобрал у американца титул WBO.

Отметим, что 37-летний Бетербиев одержал свою 18-ю победу в 18 боях. На счету 32-летнего Смита - четыре поражения в 32 поединках.

источник: «Спорт-Экспресс»
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