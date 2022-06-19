Лебедев высказался о победе Бетербиева над Смитом-младшим

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал победу Артура Бетербиева в поединке против американца Джо Смита-младшего за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO.

«Госпитализация Смита? Это бокс , такое бывает. Мы всегда предполагаем такое развитие событий, но надеемся на лучшее. А что касается победы Бетербиева, то у меня не было сомнений», - приводит слова Лебедева «СЭ».

Поединок завершился во втором раунде после того, как Бетербиев нокаутировал своего соперника. Таким образом, Артур защитил чемпионские пояса WBC и IBF, а также отобрал у американца титул WBO.

Отметим, что 37-летний Бетербиев одержал свою 18-ю победу в 18 боях. На счету 32-летнего Смита - четыре поражения в 32 поединках.