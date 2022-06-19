Украинский боксер Редкач призвал разделять политику и спорт, прикрепив фото с россиянином Биволом

Украинский боксер Иван Редкач призвал не смешивать политику и спорт.

«Нужно разделять спорт и политику. Для меня спорт остается ВНЕ политики. Так усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, ни один политик не трудится. Только если потеет при счете госбюджета в своих карманах», - написал Редкач в своем телеграм-канале, прикрепив к посту фото с россиянином Дмитрием Биволом .

Бивол - чемпион WBA в полутяжелой весовой категории. Он одержал 20 побед (11 нокаутом) в 20 профессиональных боях.

На счету украинца Редкача 23 победы (18 нокаутом) при шести поражениях и одном ничейном результате.