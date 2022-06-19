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Реванш Усика и Джошуа пройдет 20 августа

В первом бою сильнее был украинский боксер.
Реванш Усика и Джошуа пройдет 20 августа
19 июня 2022 21:27
автор: Максим Скороходов
автор фото: Robert Garcia Boxing

Промоутерская компания Matchroom Boxing объявила, что бой реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии (г. Джедда).

Напомним, Усик в первом бою победил Джошуа по решению судей. Бой состоялся осенью 2021 года. Таким образом, украинец выиграл титулы в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Добавим, что Усик победил во всех своих 19 боях (13 нокаутом), на счету Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и 2 поражения.

источник: Matchroom Boxing
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