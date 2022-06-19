Усик - о поединке с Джошуа: С Божьей помощью, я выполню свою миссию

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе, украинец Александр Усик прокомментировал предстоящий реванш с британцем Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Джедде (Саудовская Аравия).

«У меня есть цель, и, с Божьей помощью, я выполню свою миссию», - приводит слова Адександра BoxingScene.

Усик в первом бою победил Джошуа по решению судей. Бой состоялся осенью 2021 года.

Добавим, что Усик победил во всех своих 19 боях (13 нокаутом), на счету Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и 2 поражения.