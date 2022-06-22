Тренер Батыргазиева заявил, что его подопечный не будет проводить бой с Загитовой

Эдуард Кравцов, главный тренер олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева, опроверг ранее появляющуюся информацию о том, что его подопечный проведет бой с победительницей Олимпийских игр в Пхенчхане фигуристкой Алиной Загитовой.

«Никаких спаррингов или открытых тренировок не будет. У Альберта старая травма, и по этой причине он снялся с Интерконтинентального Кубка. С участием Альберта 25 июня ничего не будет. Подобные моменты должны согласовываться, а не вот так просто», - приводит слова Кравцова «Матч ТВ».

Напомним ранее РИА Новости сообщили, что Батыргазиев и Загитова проведут 25 июня боксерский поединок в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.