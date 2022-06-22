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Беркова предложила Загитовой помощь в подготовке к боксерскому поединку с Батыргазиевым

Актриса фильмов для взрослых имеет опыт участия в поп-боях.
22 июня 2022 15:08
автор: Максим Скороходов

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова высказалась о решении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой провести боксерский бой с победителем Олимпийских игр в Токио Альбертом Батыргазиевым.

«Думаю, в мастер-классе Загитовой и Батыргазиева нет ничего плохого. Наоборот, это пропаганда здорового образа жизни, спорта, возможность начинающим спортсменам встретиться и потренироваться с олимпийскими чемпионами. Это все очень круто. Но в то же время, я бы с удовольствием провела показательный поединок с Альбертом Батыргазиевым по правилам ММА. В то же время я совсем не против помочь Алине в подготовке к ее дебюту. Думаю, мой опыт и поддержка смогут ей помочь в боксерском поединке», - приводит слова Берковой Sport24.ru.

Напомним, что бой Загитовой и Батыргазиева пройдет 25 июня в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

Добавим, что в начале этого года Беркова победила удушающим приемом блогера Иришку Чики-Пики в рамках шоу, устроенного Epic Fighting Championship.

источник: Sport24.ru
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