Минаков посоветовал Загитовой выйти с пистолетом на бой с Батыргазиевым

Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков раскритиковал идею провести боксерский поединок между олимпийским чемпионом по данному вида спорта Альбертом Батыргазиевым и победительницей Игр-2018 в Пхенчхане фигуристкой Алиной Загитовой.

«Это абсолютный бред какой-то. Понятно же, что ситуация — абсурд. Фигуристка против боксера или кто он там. Даже не стоит воспринимать тему всерьез. Ей уж тогда нужно пистолет в руку дать, и то ей на курок нажать и застрелить его сил не хватит», - приводит слова Минакова RT, ссылаясь на «РБК».

Выставочный поединок между Загитовой и Батыргазиевым пройдет 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта.