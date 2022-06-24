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Тищенко проведет поединок с Саговым

Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко (9-1, 6 КО) проведет свой следующий бой 9 июля в Екатеринбурге в главном карде вечера бокса от RCC Boxing Promotions. Его соперником станет россиянин Курейш Сагов (6-1, 2КО).
Тищенко проведет поединок с Саговым
24 июня 2022 15:17

Обладатель титула WBC International Евгений Тищенко еще в марте должен был боксировать с «регулярным» чемпионом WBA в крузервейте Риядом Мерхи, но бой перенесли на неопределенный срок, и, когда появится возможность организовать этот поединок, пока неизвестно.

В мировых рейтингах Тищенко забрался достаточно высоко. Он занимает 22-ю позицию в топе первого тяжелого веса, уступая лишь таким именитым бойцам, как Майрис Бриедис, Юниэль Дортикос, Сергей Ковалев и Алексей Папин, и выйдет на ринг в роли фаворита.

Для Курейша Сагова эта встреча станет настоящим карьерным лифтом. Соперников уровня Тищенко в его карьере еще не было, однако за счет своих физических габаритов у него есть шансы переиграть опытного Тищенко. Курейш ниже соперника всего на пять сантиметров, при этом он не уступает в размахе рук.

Отметим, что главным поединком вечера станет бой Магомеда Курбанова и бразильца Патрика Тейшейры. Турнир пройдет на пятитысячной арене «Уралец».

источник: «Советский спорт»
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Тищенко проведет поединок с Саговым
Тищенко проведет поединок с Саговым
Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко (9-1, 6 КО) проведет свой следующий бой 9 июля в Екатеринбурге в главном карде вечера бокса от RCC Boxing Promotions. Его соперником станет россиянин Курейш Сагов (6-1, 2КО).
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