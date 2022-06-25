Загитова провела с Саитовым мастер-класс по боксу

Российская фигуристка Алина Загитова провела мастер-класс по боксу вместе с двукратным победителем Олимпийских игр Олегом Саитовым.

Спарринг с участием олимпийской чемпионки 2018 года прошел в «Лужниках» в рамках Дня Московского спорта. Спортсмены отработали базовые элементы боксерской техники.

Отметим, что перед выходом на ринг ведущий представил Загитову как другую фигуристку Камилу Валиеву.

Добавим, что сегодня в Москве состоится футбольный матч между «Динамо» и «Амкалом». В составе бело-голубых на поле выйдет российский хоккеист Александр Овечкин.