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Загитова провела с Саитовым мастер-класс по боксу

Организаторы перепутали чемпионку с другой фигуристкой.
25 июня 2022 15:38
автор: Александр Поволоцкий

Российская фигуристка Алина Загитова провела мастер-класс по боксу вместе с двукратным победителем Олимпийских игр Олегом Саитовым.

Спарринг с участием олимпийской чемпионки 2018 года прошел в «Лужниках» в рамках Дня Московского спорта. Спортсмены отработали базовые элементы боксерской техники.

Отметим, что перед выходом на ринг ведущий представил Загитову как другую фигуристку Камилу Валиеву.

Добавим, что сегодня в Москве состоится футбольный матч между «Динамо» и «Амкалом». В составе бело-голубых на поле выйдет российский хоккеист Александр Овечкин.

источник: «Советский спорт»
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