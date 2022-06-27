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«Без нокаута не обойдется». Энтони Ярд - о возможном бою с Бетербиевым

В прошедшем бою россиянин нокаутировал Джо Смита-младшего во втором раунде
27 июня 2022 18:27
автор: Александр Бойченко

Британский боксер Энтони Ярд, выступающий в полутяжелой весовой категории, предвосхитил возможный поединок с непобедимым россиянином Артуром Бетербиевым.

«Как я уже сказал, это будет фантастический бой. И отличное шоу. Без нокаута не обойдется. Есть ли у меня опасения? Нет. Это бокс.

То, что я узнал из опыта, давно известно. Бетербиев – сильный боец. Сильный русский. Это российская система, они умеют сильно бить. Все его победы нокаутом. Так что будет интересно», - цитирует боксера BoxingScene.

Поединок Бетербиева и Джо Смита-младшего завершился во втором раунде после того, как россиянин нокаутировал своего соперника. Таким образом, Артур защитил чемпионские пояса WBC и IBF, а также отобрал у американца титул WBO.

Отметим, что 37-летний Бетербиев одержал свою 18-ю победу в 18 боях. На счету 32-летнего Смита - четыре поражения в 32 поединках.

источник: Boxing Scene
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