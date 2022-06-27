«Ему предстоит проделать огромную работу». Тренер Джошуа - о текущей форме Усика

Роберт Гарсия, тренер известного британского боксера Энтони Джошуа, сомневается в хорошей физической форме украинца Александра Усика.

«До боя осталось около двух месяцев, а Усик все еще выглядит раскаченным. Не знаю, может быть, он сделал это специально, чтобы стать сильнее. Или он просто не в форме.

Последние месяцы он провел на родине из-за всех этих событий, и я не знаю, повлияло ли это на него. Если он начал тренироваться только сейчас, значит, ему предстоит огромная работа», - сказал Гарсия YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа прошел осенью 2021 года и завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отобрал у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.