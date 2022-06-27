Сауль Альварес: Головкин удивится тому, насколько я стал лучше

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес заявил, что он стал намного сильнее после прошедшего поединка с россиянином Дмитрием Биволом.

«Думаю, он удивится тому, насколько лучше я стал. Моя стойкость, моя сила. Это точно произведет на него впечатление. После поражения от Бивола я стал еще более мотивирован. Я по-прежнему усердно тренируюсь и люблю бокс. И так будет всегда», - цитирует Канело BoxingScene.

Напомним, что ранее Альварес и Головкин провели между собой два поединка. Первый состоялся осенью 2017 года – судьи зафиксировали ничейный результат. Спустя год 31-летний мексиканец победил своего соперника раздельным решением.

Третий бой между спортсменами пройдет 18 сентября