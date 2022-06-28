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Бетербиев заявил, что поединок с Биволом для него является приоритетным вариантом

В данный момент неизвестно, когда может состояться бой между россиянами.
28 июня 2022 13:13
автор: Владислав Корегин

Российский боксер Артур Бетербиев сообщил о том, что ему интересен вариант с проведением поединка со своим соотечественником Дмитрием Биволом.

Напомним, что 18 июня 37-летний спортсмен отправил в нокаут американца Джо Смита-младшего и завоевал титул WBO. При этом россиянин защитил пояса WBC и IBF.

– Говорят про обязательную защиту, говорят и про объединительный. Конечно, это мне интереснее, и это в приоритете, – приводит слова Бетербиева «РИА Новости».

Добавим, что Бивол является обладателем титула WBA. 7 мая 31-летний россиянин победил представителя Мексики Сауля Альварес единогласным решением судей.

источник: «РИА Новости»
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