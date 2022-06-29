Бивол рассказал, в каком раунде он понял, что выиграет у Канело

Российский полутяжеловес Дмитрий Бивол рассказал, в каком раунде к нему пришло осознание того, что он одержит победу над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Начиная с первого раунда, было такое ощущение, что я могу контролировать этот бой, здесь все понятно. Но вот именно после третьего раунда появилась уверенность, что если продолжу в том же духе, то выиграю. Все уже в порядке было», – сказал Бивол «РБ Спорт».

Напомним, что Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках в своей карьере и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 – нокаутом), потерпев два поражения. Еще два поединка с его участием завершились вничью.