Бивол ответил на вопрос о возможности проведения боя с Бетербиевым

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол оценил вероятность проведения поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Ну, это действительно так Боб Арум говорит. Бетербиев на ESPN, я – на DAZN. Плюс у Бетербиева вроде как планы есть. У меня тоже есть обязательства. В плане реванша. Пока так дела обстоят», – сказал Бивол «РБ-Спорт».

Напомним, что Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках в своей карьере и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 – нокаутом), потерпев два поражения. Еще два поединка с его участием завершились вничью.