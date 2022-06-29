Тайсон заявил, что лучшие годы своей жизни он провел в тюрьме

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории американец Майк Тайсон считает, что лучшие годы своей жизни он провел в тюрьме.

«В тюрьме я провел лучшие три года своей жизни. Там я обрел покой. Деньги ничего не значат, если у вас нет покоя, стабильности и баланса. У меня была хорошая еда, все были добры и хорошо относились ко мне. Я бегал по тюремному двору по 12-14 км, а вечерами прыгал по четыре часа в своей камере. В тюрьме меня все боялись, но я всегда был хорошим человеком», - приводит слова боксера The Pivot Podcast.

Напомним, Тайсон был осужден в 1992 году за изнасилование. Согласно приговору он должен был провести за решеткой шесть лет и еще четыре года условно, однако фактически спортсмен вышел на свободу через три года своего заключения по условно-досрочному освобождению.

Свою профессиональную карьеру Тайсон завершил в 2005 году поражением от ирландца Кевина Макбрайда.

Всего американец провел 58 боев, в которых одержал 52 победы при шести поражениях. Еще два поединка признаны несостоявшимися.