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«Легкая работа за отличные деньги»: Мейвезер хочет побить Макгрегора за 157 миллионов долларов

Оба спортсмена согласны на реванш.
01 июля 2022 08:10
автор: Александр Шульгин

Боквер Флойд Мейвезер предложил бойцу ММА Конору Макгрегору провести поединок, поставив на кон 157,9 миллиона долларов.

По информации The Sun, Мейвезер назвал будущий бой «легкой работой за отличные деньги. Поединок может пройти в 2023 году в одной из стран Ближнего Востока. Макгрегор дал свое предварительное согласие.

Напомним, что бойцы уже встречались в 2017 году, и тогда победу одержал Мейвезер.

Макгрегор провел свой последний бой год назад, сломав ногу, а 45-летний Флойд приостановил свою карьеру

источник: The Sun
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