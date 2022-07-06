Бывший соперник Усика назвал единственный способ победить украинца

Чемпион Европы по версии EBU из Великобритании Дерек Чисора дал несколько советов своему соотечественнику Энтони Джошуа перед боем-реваншем с украинцем Александром Усиком.

«Он обязан сильно ударить бить парня. Усик постоянно меняет углы, поэтому Энтони нужно заставить его остановиться. И победить такого парня можно только одним способом - это бить его по локтям, бедрам, везде. Чтобы он замедлился», - цитирует Чисору DAZN.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа прошел осенью 2021 года и завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отобрал у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Второй поединок между боксерами пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.