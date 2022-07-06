Тренер Альвареса объяснил, почему Головкин не сможет победить Канело в стиле Бивола

Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса рассказал, почему Геннадий Головкин не сможет одолеть мексиканца в стиле Дмитрия Бивола.

«У GGG просто нет физических данных для этого. У него не такой размах рук, как у Бивола. У него нет такого длинного джеба, и он не так двигается. Он сделает все, что в его силах, и постарается победить ударами в голову и работой передней руки», — сказал Рейносо YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, что ранее Альварес и Головкин провели между собой два поединка. Первый состоялся осенью 2017 года – судьи зафиксировали ничейный результат. Спустя год 31-летний мексиканец победил своего соперника раздельным решением.

Третий бой между спортсменами пройдет 18 сентября