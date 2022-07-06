ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер Альвареса объяснил, почему Головкин не сможет победить Канело в стиле Бивола

06 июля 2022 20:13
автор: Александр Бойченко

Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса рассказал, почему Геннадий Головкин не сможет одолеть мексиканца в стиле Дмитрия Бивола.

«У GGG просто нет физических данных для этого. У него не такой размах рук, как у Бивола. У него нет такого длинного джеба, и он не так двигается. Он сделает все, что в его силах, и постарается победить ударами в голову и работой передней руки», — сказал Рейносо YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, что ранее Альварес и Головкин провели между собой два поединка. Первый состоялся осенью 2017 года – судьи зафиксировали ничейный результат. Спустя год 31-летний мексиканец победил своего соперника раздельным решением.

Третий бой между спортсменами пройдет 18 сентября

Это интересно:
Тренер Альвареса объяснил, почему Головкин не сможет победить Канело в стиле Бивола
06.07.2022 20:13
Бокс
автор: Александр Бойченко
Бывший соперник Усика назвал единственный способ победить украинца
20 августа Усик сразится в бое-реванше с Энтони Джошуа.
06.07.2022 18:17
Бокс
автор: Александр Бойченко
«Легкая работа за отличные деньги»: Мейвезер хочет побить Макгрегора за 157 миллионов долларов
«Легкая работа за отличные деньги»: Мейвезер хочет побить Макгрегора за 157 миллионов долларов
Оба спортсмена согласны на реванш.
01.07.2022 08:10
Бокс
автор: Александр Шульгин
Тайсон заявил, что лучшие годы своей жизни он провел в тюрьме
Боксер понес уголовное наказание в начале 90-х годов
29.06.2022 20:47
Бокс
автор: Александр Шульгин
Бивол ответил на вопрос о возможности проведения боя с Бетербиевым
В прошедшем бою россиянин одолел Сауля Альвареса.
29.06.2022 20:28
Бокс
автор: Александр Бойченко
Бивол рассказал, в каком раунде он понял, что выиграет у Канело
Россиянин одержал победу решением судей.
29.06.2022 19:19
Бокс
автор: Александр Бойченко
Бетербиев заявил, что поединок с Биволом для него является приоритетным вариантом
В данный момент неизвестно, когда может состояться бой между россиянами.
28.06.2022 13:13
Бокс
автор: Владислав Корегин
Сауль Альварес: Головкин удивится тому, насколько я стал лучше
Поединок двух боксеров пройдет 18 сентября в Лас-Вегасе (США).
27.06.2022 19:13
Бокс
автор: Александр Бойченко
«Ему предстоит проделать огромную работу». Тренер Джошуа - о текущей форме Усика
Бой должен пройти в конце августа.
27.06.2022 19:07
Бокс
автор: Александр Бойченко
«Без нокаута не обойдется». Энтони Ярд - о возможном бою с Бетербиевым
В прошедшем бою россиянин нокаутировал Джо Смита-младшего во втором раунде
27.06.2022 18:27
Бокс
автор: Александр Бойченко
Удар молнией. Как Илья Ковальчук одним броском свел Россию с ума
Продолжаем юбилейную серию публикаций о самых ярких личностях и победах за 30-летнюю историю российского спорта. Сегодня вспоминаем триумф наших хоккеистов в финале ЧМ-2008 с канадцами.
Роналду и «МЮ»: уйти нельзя остаться
Одной из главных трансферных мыльных опер лета-2022 - ситуация с вероятным уходом из «МЮ» Криштиану Роналду.
Разыскиваются конкуренты «Зенита»! Такими темпами «Спартак», «Динамо» и др. интригу не обеспечат
До старта чемпионата страны остается 10 дней, а ясности в том, какими предстанут клубы в новом сезоне, пока нет.
Теперь ты в армии… Как ЦСКА использовал призыв, чтобы заполучить лучших хоккеистов
Вратарь сборной России Иван Федотов вместо НХЛ оказался на Новой Земле, превратившись из звезды хоккея в рядового солдата-срочника. «Плеймейкер» вспоминает времена СССР, когда армейские клубы при помощи призывных повесток мешали лучшим хоккеистам выезжать за границу и наносили удар по конкурентам.
«Приобретения будут, но пока все откладывается». Федотов — после поражения от «Пари НН»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча «Кубка PARI Премьер» с «Пари Нижним Новгородом» (0:2) и рассказал о подготовке к сезону.
Монополия на Карлсена! Как Непомнящий снова стал первым после лучшего шахматиста всех времен
В Мадриде финишировал турнир претендентов на первенство мира. Первое место уверенно занял российский гроссмейстер Ян Непомнящий - он второй раз подряд сыграет чемпионский матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Потеряли кучу народа и проиграли третий домашний матч подряд. Как же все плохо у ЦСКА при Федотове
В рамках «Кубка PARI Премьер» красно-синие уступили «Пари Нижнему Новгороду» - 0:2.
«Нашему флоту без Федотова никак?» Как вратарь сборной России стал матросом
«Плеймейкер» продолжает следить за подробностями нашумевшего дела экс-голкипера ЦСКА Ивана Федотова.
«Федотов и ЦСКА» — тренд лета-2022. Обзор мемов
Главные футбольные события в картинках и видео.
«Может, Абаскаля снимут после пяти туров, Суперкубок для него — момент истины». Панов — о «Спартаке»
Бывший нападающий сборной России и болельщик «Спартака» Александр Панов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящего 9 июля матче за Суперкубок, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика