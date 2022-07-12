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Бивол проведет защиту титула WBA в полутяжелом весе с мексиканцем Рамиресом

В своей профессиональной карьере россиянин не потерпел ни одного поражения.
12 июля 2022 12:11
автор: Владислав Корегин

Стал известен следующий соперник российского боксера Дмитрия Бивола.

Отметим, что комитет по чемпионатам Всемирной боксерской ассоциации (WBA) распорядился провести поединок между 31-летним спортсменом, являющимся обладателем титула организации в полутяжелом весе, и представителем Хильберто Родригесом.

В понедельник, 11 июня, оба боксера получили оповещения от WBA. Теперь у них есть 30 дней для проведения переговоров по поводу предполагаемого боя.

Напомним, что Родригес является претендентом номер один на титул в полутяжелом весе. На счету 31-летнего спортсмена 44 победы (30 – нокаутом) в 44 проведенных поединках.

Что касается Бивола, то россиянин выиграл все 20 боев, в которых он принимал участие. 11 поединков завершились нокаутом. 7 мая Дмитрий победил мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей и защитил титул WBA.

источник: WBA
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В своей профессиональной карьере россиянин не потерпел ни одного поражения.
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