Оскар де ла Хойя объяснил, в каком случае Альварес может победить Бивола в реванше

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Оскар де ла Хойя объяснил, почему Сауль Альварес не смог выиграть у россиянина Дмитрия Бивола в поединке, а также рассказал, в каком случае он может добиться успеха в ответном бою.

«Если Сауль не поменяет тренера, если он не улучшит работу ног, ему не победить Бивола. Дмитрий прекрасно использует интеллект. Если посмотреть на поражения Альвареса, то они связаны только с боями с Мейвезером и Биволом. Итак, он проиграл из-за работы ног. Он уступил, потому что у других парней были легкие ноги, а у него слишком тяжелые. Если он поменяет тренера, у него есть шанс победить Бивола», — сказал Оскар BoxingScene.

Напомним, что Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках в своей карьере и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 – нокаутом), потерпев два поражения. Еще два поединка с его участием завершились вничью.