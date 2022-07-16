«Пусть колотят всех остальных». Валуев оценил шансы Бивола и Бетербиева на победу в очном поединке

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев оценил шансы Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева на победу в случае очного поединка.

«Я бы в этой ситуации посоветовал им как профессиональным спортсменам — пусть они сейчас побольше наколотят себе средств на безбедную старость. Пока у них есть возможность не встречаться друг с другом, пусть они колотят всех остальных. Но этот поединок будет, и все остальное будет подготовкой к нему.

У кого из них больше шансов на победу? Я бы сказал, что шансы у них – 50 на 50. Явного фаворита в этом бою нет», — приводит слова Валуева «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках в своей карьере и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе.