Райан Гарсия: Поставлю, что Джошуа выиграет у Усика в ответном поединке

Американский боксер Райан Гарсия выразил уверенность, что Энтони Джошуа одолеет Александра Усика в бое-реванше.

«Держу пари, что Джошуа выиграет у Усика в ответном поединке. Вы можете поставить примерно 25 тысяч долларов», — сказал Гарсия на канале DAZN Boxing на YouTube.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа прошел осенью 2021 года и завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отобрал у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Второй поединок между боксерами пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.