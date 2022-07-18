Названа дата следующего боя Гассиева

Стала известна дата следующего боя российского боксера Мурата Гассиева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на команду 28-летнего спортсмена, бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе вернется на ринг 26 августа в Сербии. Соперник Гассиева определится позднее.

Россиянин готовился к поединку с украинцем Андреем Руденко. Он должен был пройти в декабре прошлого года, но сорвался из-за травмы Гассиева.

Последний бой россиянин провел в июле 2021 года, в котором победил техническим нокаутом Михаэля Валлиша из Германии.