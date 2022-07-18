Американец Атлас рассказал, почему Усик победит Джошуа во второй раз

Известный американский тренер Тедди Атлас спрогнозировал результат боя-реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

«Я думаю, Усик победит. Я не могу не поставить на него. Каковы причины? Он был чемпионом в тяжелом весе, собрал все пояса, став лучшим в истории дивизиона, за исключением Холифилда.

Он устроил апсет в бою с более крупным парнем. Так же, как Холифилд, который набрал вес, чтобы сразиться с Дагласом. Усик сделал свое дело и победил Джошуа», — заявил Атлас на своем канале в YouTube.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа прошел осенью 2021 года и завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отобрал у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Второй поединок между боксерами пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.