Стала известна стоимость билетов на бой Усика и Джошуа

Стала известна стоимость билетов на реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Бой состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
Таким образом, самый дешевый билет обойдется покупателю в 375 саудовских риалов (5838 рублей). В свою очередь, самый дорогой билет - 20 тысяч риалов (почти 312 тыс. рублей).
Напомним, первый бой Усика и Джошуа прошел осенью 2021 года и завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отобрал у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.