Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Фроч рассказал, что нужно сделать Джошуа для победы над Усиком

22 июля 2022 12:15

Экс-чемпион мира Карл Фроч поделился мнением о реванше между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. Бой состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Первое, что Джошуа нужно сделать, прежде чем он выйдет на ринг, это навести в порядок в своей голове. Ему нужно собраться с мыслями и начать верить в себя, иначе у него все пойдет наперекосяк», - приводит слова Фроча Boxing Social.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа прошел осенью 2021 года и завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отобрал у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Это интересно:
Фроч рассказал, что нужно сделать Джошуа для победы над Усиком
22.07.2022 12:15
Бокс
Стала известна стоимость билетов на бой Усика и Джошуа
Поединок состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
21.07.2022 23:38
Бокс
Никита Цзю одолел Хорна, одержав третью победу подряд на профессиональном ринге
Бой состоялся в Сиднее.
20.07.2022 19:23
Бокс
Американец Атлас рассказал, почему Усик победит Джошуа во второй раз
Бой состоится в конце августа
18.07.2022 20:15
Бокс
автор: Александр Бойченко
Названа дата следующего боя Гассиева
Спортсмен восстановился после травмы.
18.07.2022 17:32
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Райан Гарсия: Поставлю, что Джошуа выиграет у Усика в ответном поединке
Бой-реванш запланирован на август.
16.07.2022 17:45
Бокс
автор: Александр Бойченко
«Пусть колотят всех остальных». Валуев оценил шансы Бивола и Бетербиева на победу в очном поединке
Оба боксера выиграли свои последние поединки.
16.07.2022 15:22
Бокс
автор: Александр Бойченко
Оскар де ла Хойя объяснил, в каком случае Альварес может победить Бивола в реванше
В первом противостоянии россиянин одержал вверх над мексиканцем.
16.07.2022 12:36
Бокс
автор: Александр Бойченко
Бивол проведет защиту титула WBA в полутяжелом весе с мексиканцем Рамиресом
В своей профессиональной карьере россиянин не потерпел ни одного поражения.
12.07.2022 12:11
Бокс
автор: Владислав Корегин
Бакши победил Диланяна нокаутом в поединке на турнире RCC Boxing
Бой прошел в Екатеринбурге.
09.07.2022 19:17
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
2-й тур РПЛ с матчем Федотова против «Сочи»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
22 - 24 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о втором туре.
Кто выживет в адской жаре на автодроме «Поль Рикар»? Расклады и лучшие ставки на Гран-при Франции
22 - 24 июля состоится двенадцатый этап чемпионата «Формулы-1», который обещает захватывающую борьбу лучших гонщиков мира. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников.
Что все-таки с Пиняевым? Судя по всему, парня ждет операция и полгода без футбола
Информация о состоянии здоровья 17-летнего таланта «Крыльев Советов» Сергея Пиняева вызывает все большую тревогу.
Зенито Американа! Наш чемпион собрал основу из южноамериканцев, но как же забота о российском футболе?
Несколько недель назад казалось, что исход легионеров из РПЛ будет массовым и примет необратимый характер. Но на деле все получилось не совсем так.
Пока Карякин побеждал, все вокруг обсуждали Карлсена. Как в Лужниках прошел Международный шахматный форум
В Москве завершился шахматный форум Мoscow Open-2022. В финале «турнира звезд» Сергей Карякин обыграл Александра Грищука.
«Колено стало размером с футбольный мяч». История страшной травмы Роналдо
Коленная чашечка бразильской суперзвезды взорвалась прямо на поле, а крики и слезы услышал весь мир. «Плеймейкер» вспоминает историю, вероятно, самой знаменитой травмы в мировом футболе, случившейся в 2000 году.
Реанимация? Трава в легком?? Парализация руки??? Что за кошмар случился с главным футбольным талантом России
17-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который входит в рейтинг лучших молодых футболистов мира, внезапно оказался на больничной койке.
Штрафы ужесточили, сломанный в Казани фанату палец не рассматривали. Итоги первого в сезоне заседания КДК РФС
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал первые в сезоне-2022/23 решения.
Карлсен «улетел», но обещал вернуться. Как лучший шахматист мира отказался защищать корону против нашего Яна Непомнящего
Норвежец Магнус Карсен не захотел играть матч за звание лучшего шахматиста планеты с россиянином Яном Непомнящим, который недавно стал победителем турнира претендентов.
Каждый третий зритель ЧМ-2022 в Катаре будет женщиной? Масштабное футбольное исследование Nielsen
Знаменитое маркетинговое агентство Nielsen при поддержке платформы Gracenote исследовало особенности футбольной аудитории по всему миру с целью помочь организаторам и спонсорам чемпионата мира 2022 года в работе с болельщиками.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика