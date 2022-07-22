Фроч рассказал, что нужно сделать Джошуа для победы над Усиком

Экс-чемпион мира Карл Фроч поделился мнением о реванше между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. Бой состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Первое, что Джошуа нужно сделать, прежде чем он выйдет на ринг, это навести в порядок в своей голове. Ему нужно собраться с мыслями и начать верить в себя, иначе у него все пойдет наперекосяк», - приводит слова Фроча Boxing Social.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа прошел осенью 2021 года и завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отобрал у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.