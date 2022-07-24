«Знаю, что выйду победителем». Рамирес выразил уверенность, что Бивол не будет драться с Альваресом

Непобежденный мексиканский боксер Хильберто Рамирес, выступающий в полутяжелом весе, уверен, что его ждет победа в возможном бою с россиянином Дмитрием Биволом, после чего он будет драться с Саулем Альваресом.

«Мне жаль Канело, но реванша с Биволом не будет. После того, как я побью Бивола, у Альвареса не будет другого выбора, кроме как драться со мной.

Бой с Биволом должен состояться. Он уже сделал себе имя, победив Канело. Если он не захочет, то будет выглядеть трусом. Я знаю, что выйду победителем», — цитирует Рамиреса ESPN Deportes.

Напомним, что Рамирес является претендентом номер один на титул в полутяжелом весе. На счету 31-летнего спортсмена 44 победы (30 – нокаутом) в 44 проведенных поединках.

Что касается Бивола, то россиянин выиграл все 20 боев, в которых он принимал участие. 11 поединков завершились нокаутом. 7 мая Дмитрий победил мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей и защитил титул WBA.