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Тони Беллью: Канело согласится на реванш с Биволом и победит в нем

В первом поединке победу одержал российский боксер.
24 июля 2022 21:12
автор: Александр Бойченко

Экс-чемпион по версии WBC из Великобритании Тони Беллью считает, что Саулю Альваресу не нужен реванш с Дмитрием Биволом.

«Я знаю, что Канело хочет реванша, но нужен ли он ему? Да, он хочет убедить людей, что они не правы, он хочет победить, но нужно ли ему это? Думаю, нет, учитывая его резюме. У него отличный послужной список и невероятное наследие. Хотя я все же думаю, что он согласится на реванш. И я считаю, что он его выиграет», — приводит слова Беллью DAZN.

Напомним, что Бивол одержал 20 победу (11 - нокаутом) в 20 поединках в своей карьере и защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. Альварес провел в профессиональной карьере 61 бой, в которых одержал 57 побед (39 – нокаутом), потерпев два поражения. Еще два поединка с его участием завершились вничью.

источник: DAZN
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