Стала известна сумма, за которую продали чемпионский пояс Али

На аукционе Heritage Auctions в Далласе продан один из чемпионских поясов Мухаммеда Али.

Как сообщает ABC News, с молотка ушел пояс, полученный американским боксером в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе 1974 года «Грохот в джунглях».

По данным «Профиля», он был продан за 6,18 миллиона долларов владельцу Indianapolis Colts Джиму Ирсею. На аукционе были проданы личные вещи Али, в том числе мантия, в которой он вышел на бой против Джо Фрейзером.

Напомним, что поединок Али-Форман состоялся в африканском Заире. Али выиграл бой нокаутом в восьмом раунде.