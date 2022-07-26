«Хочу, чтобы вы уважали мужчину». Джошуа откажется от всех титулов после реванша с Усиком

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что намерен отказаться от всех чемпионских поясов после ответного поединка с украинцем Александром Усиком.

«Когда я побью Усика в матче-реванше и стану трехкратным чемпионом мира, то сразу откажусь от всех поясов. Вы должны уважать меня. Я не хочу, чтобы меня уважали только потому, что я чемпион. Я хочу, чтобы вы уважали мужчину, который стоит перед вами», — цитирует Джошуа The Sun.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа прошел осенью 2021 года и завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отобрал у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Бой-реванш пройдет 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).