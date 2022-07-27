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Александр Шлеменко: У Емельяненко-младшего нарушена координация движений

В следующем бою Александр сразится с Вячеславом Дациком.
27 июля 2022 21:11
автор: Александр Бойченко

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о подготовке Александра Емельяненко к бою против Вячеслава Дацика.

«Эти видео направлены на обывателя. Я не вижу здесь спаррингов. Я даже по этим лапам вижу, что у Александра координация движений нарушена. Нет того, что было раньше. Да, он бьет по лапам, но вы представьте, какая у Александра мышечная память. Он и при смерти будет легко это делать», — заявил Шлеменко ютуб-каналу Boxing TV.

Напомним, Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут бой по правилам бокса. Встреча состоится в сентябре 2022 года и пройдет на площадке российского промоушена Hardcore.

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