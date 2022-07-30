Блогер Джейк Пол заявил о намерении подраться с Бетербиевым

Известный видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол ответил на вопрос, с кем бы он хотел подраться - с Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым.

«Я бы предпочел драться с Бетербиевым», — приводит слова Пола журналист Майкл Бенсон со ссылкой на его выступление в эфире DAZN Boxing.

Напомним, что 18 июня Бетербиев отправил в нокаут американца Джо Смита-младшего и завоевал титул WBO. При этом россиянин защитил пояса WBC и IBF. На его счету 18 побед в 18 поединках.

В декабре прошлого года Джейк Пол вышел на боксерский ринг с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Блогер отправил в нокаут бойца в шестом раунде.