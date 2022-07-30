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Промоутер Хрюнов заявил, что Загитова может провести боксерский поединок с Бузовой

Ранее российская фигуристка участвовала в мастер-классе по боксу.
30 июля 2022 17:10
автор: Александр Бойченко

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о потенциальных соперницах российской фигуристки Алины Загитовой для боксерского поединка.

«В качестве соперницы для Загитовой мы рассматриваем Ольгу Бузову. Ожидаем ее возвращения из Африки. Есть договоренность, что мы встретимся и поговорим. Предполагаемая дата боя – декабрь.

Клава Кока? Нет, я к этому не имею никакого отношения. Также нельзя выпускать Алину с профессиональными боксерами, с теми, кто постоянно занимается боксом. Я понимаю, что я делаю. Нужно, чтобы была какая-то популярность, но ни в коем случае это не должен быть специализированный спортсмен», – сказал Хрюнов Metaratings.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой-2018, чемпионкой мира-2019 и Европы-2018. В июне спортсменка приняла участие в боксерском мастер-классе вместе с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

источник: Metaratings.ru
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