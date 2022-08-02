Тайсон объяснил, почему Джошуа может дать Усику тяжелый реванш

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон поделился мнением о реванше между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. Бой состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Джошуа на многое способен, с ним ещё не покончено, ведь он еще учится. И это делает его опасным. У него чертовский потенциал. Парень с яйцами», - сказал Тайсон в подкасте Джо Рогана.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа прошел осенью 2021 года и завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отобрал у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.