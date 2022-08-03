Украинский боксер раскритиковал своих соотечественников, оскорбляющих россиян

Украинский боксер Виталий Невеселый призвал своих соотечественников перестать оскорблять россиян.

«Как прокомментирую высказывания украинских спортсменов, которые называют всех россиян орками? Если коротко, они, наверное, все сошли с ума. Потому что мы братские народы, у меня очень много друзей среди спортсменов в России, и мы никогда не можем себе позволить такое отношение друг к другу», - приводит слова боксера «Матч ТВ».

Невеселыцй провел 18 боев на профессиональном ринге, одержав в них 13 побед и потерпев пять поражений. В настоящий момент боксер проживает в ЛНР.