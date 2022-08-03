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Украинский боксер раскритиковал своих соотечественников, оскорбляющих россиян

Федерация бокса Украины требует привлечь Невеселого к уголовной ответственности.
03 августа 2022 08:55
автор: Максим Скороходов

Украинский боксер Виталий Невеселый призвал своих соотечественников перестать оскорблять россиян.

«Как прокомментирую высказывания украинских спортсменов, которые называют всех россиян орками? Если коротко, они, наверное, все сошли с ума. Потому что мы братские народы, у меня очень много друзей среди спортсменов в России, и мы никогда не можем себе позволить такое отношение друг к другу», - приводит слова боксера «Матч ТВ».

Невеселыцй провел 18 боев на профессиональном ринге, одержав в них 13 побед и потерпев пять поражений. В настоящий момент боксер проживает в ЛНР.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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