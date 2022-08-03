Промоутер Арум объявил условия проведения поединка между Биволом и Бетербиевым

Американский промоутер Боб Арум рассказал, в каком случае может состояться титульный поединок между непобежденными боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Бетербиев будет драться с Энтони Ярдом. Бой состоится на O2 Arena в Лондоне в конце октября. Ведутся ли переговоры с командой Бивола? Нет. Дмитрий обязан драться с Хильберто Рамиресом.

Бетербиев имеет три титула. Если он пройдет Ярда и мы узнаем результат боя Бивол-Рамирес, то, конечно же, мы хотим дать Артуру возможность выиграть все четыре пояса», — сказал Арум YouTube-каналу Barbershop Conversations.

Напомним, в последнем для себя поединке Бетербиев одолел Джо Смита-младшего, отобрав у него чемпионский пояс WBO. На его счету 18 побед в 18 поединках.

Что же касается Бивола, то он идет на серии из 20 победных боев подряд. В крайнем поединке он выиграл абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса единогласным решением судей.