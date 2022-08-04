Александр Поветкин заявил, что собирается болеть за Усика в реванше с Джошуа

Известный российский боксер Александр Поветкин считает, что у бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа практически нет шансов победить Александра Усика в реванше.

— Буду болеть за Усика. В первом бою он правильно все сделал, не пропускал. Тут единственное — если Джошуа что‑то изменит в своей подготовке и плане, тогда может быть что‑то по‑другому. А так, думаю, что Усик должен победить, - приводит слова Поветкина «Матч ТВ».

Напомним, первый бой Усика и Джошуа прошел осенью 2021 года и завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отобрал у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Ответный поединок состоится 20 августа в Саудовской Аравии.