Паркер рассказал, почему он считает Усика фаворитом второго боя с Джошуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Джозеф Паркер считает, что украинец Александр Усик - фаворит боя-реванша с Энтони Джошуа.

«Думаю, я отдам предпочтение Усику, потому что не уверен, какой у Джошуа план и что он будет предпринимать со своей новой командой», — сказал Паркер на канале iD Boxing в YouTube.

Напомним, первый бой Усика и Джошуа прошел осенью 2021 года и завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отобрал у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Ответный поединок состоится 20 августа в Саудовской Аравии.