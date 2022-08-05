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Денис Лебедев заявил, что будет болеть за Усика в бое-реванше с Джошуа

Поединок пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.
05 августа 2022 15:14
автор: Александр Бойченко

Прославенный российский боксер Денис Лебедев признался, что собирается болеть за украинца Александра Усика в бое-реванше с Энтони Джошуа.

— Болеем за Усика. Не думаю, что Александр будет хуже, он мотивирован. Хотя и Джошуа тоже мотивирован. Усик привыкает к этому весу. Думаю, акцент будет на скорость. Вопрос лишь в том, что ему придется бороться, вязаться и толкаться, где‑то пропускать и это все терпеть. Но думаю, что акцент будет на скорости и работе ног, - приводит слова Лебедева «Матч ТВ».

Напомним, первый бой Усика и Джошуа прошел осенью 2021 года и завершился победой украинца по решению судей. Таким образом, он отобрал у британца чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Ответный поединок состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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